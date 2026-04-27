Cagliari, Borrelli: "Felicissimo per il mio gol, ora non dobbiamo abbassare la guardia"
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Gennaro Borrelli, attaccante del Cagliari, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Sono contento di aver fatto gol, abbiamo lavorato tanto in questo periodo e avevamo assolutamente bisogno di una vittoria. Ora non dobbiamo abbassare la guardia, ci sono ancora 4 partite. Oggi abbiamo fatto un grande passo in avanti, quando quotidianamente lavori bene e in armonia con lo staff non puoi che raccogliere i frutti. Abbiamo affrontato un avversario fortissimo, ma era fondamentale muovere la classifica".
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