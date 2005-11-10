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Gila, ecco l'annuncio: il difensore lascia la Lazio, è un nuovo giocatore del Milan

Gila, ecco l'annuncio: il difensore lascia la Lazio, è un nuovo giocatore del Milan TUTTOmercatoWEB
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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 19:22Serie A
Dopo 4 anni il difensore centrale spagnolo saluta la Lazio: ha firmato un contratto con il Milan fino al 2031

Adesso c'è anche l'ufficialità: Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Il difensore spagnolo ha firmato un contratto fino al 2031.

Il comunicato del Milan

Questa la nota comparsa sul sito del club rossonero: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio. Il difensore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34. Nato a Barcellona il 29 agosto 2000, Mario Gila cresce calcisticamente nei settori giovanili spagnoli prima di entrare a far parte dell'Academy del Real Madrid, con cui completa il percorso di formazione nel Real Madrid Castilla fino all'esordio in Prima Squadra nella stagione 2021/22, partecipando alla conquista de La Liga. Nell'estate del 2022 si trasferisce alla Lazio, Club con cui colleziona 120 presenze e 2 gol in quattro stagioni, distinguendosi per continuità di rendimento e maturando esperienza sia in Serie A, sia nelle competizioni europee. Il difensore spagnolo fa il suo esordio ufficiale con la Nazionale U21 il 23 settembre 2022, nel 2023 viene convocato per l'Europeo U21, collezionando 3 presenze. Nel 2025 arriva la prima convocazione in Nazionale Maggiore. AC Milan rivolge a Mario un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".

Il comunicato della Lazio

Questa la nota comparsa sul sito del club biancoceleste: "La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Mario Gila Fuentes all'AC Milan. Gila, acquistato nell`estate 2022 dal Real Madrid, lascia i biancocelesti dopo 120 presenze e due gol. Tutto il Club desidera ringraziare Mario per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro".

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