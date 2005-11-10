Preso Atta, ma non è finita: ecco i prossimi obiettivi della Fiorentina. E in uscita c'è la fila

La Fiorentina continua a essere una delle protagoniste del mercato estivo. Dopo gli arrivi di Viery e Radu Dragusin, il club viola ha chiuso anche l'acquisto del centrocampista francese Arthur Atta dall'Udinese. L'operazione prevede una parte fissa di 25 milioni di euro, a cui si aggiungono bonus che potrebbero trasformarlo nel trasferimento più costoso della storia della società. Nell'accordo è stato inserito anche il 30% sulla futura rivendita a favore dell'Udinese, con la possibilità per la Fiorentina di ridurre questa percentuale al 10% versando una cifra prestabilita entro i prossimi dodici mesi. Atta ha firmato un contratto quinquennale e guadagnerà circa 1,3 milioni di euro netti a stagione, con i viola bravissimi a brucare la concorrenza di Milan, Inter e Juventus e Premier League.

Ora il terzino e gli esterni

Adesso Fabio Paratici si metterà all’opera per cercare di rinforzare la corsia sinistra di difesa e gli esterni d’attacco. Per quanto riguarda il primo ruolo, nelle scorse ore ci sarebbe stato un rilancio per lo spagnolo del Siviglia Oso. L’altro grande obiettivo viene comunque dalla Liga e si tratta di Ruggeri dell’Atletico Madrid. In avanti, invece, è in stallo la trattativa per Koleosho, sul quale è tornato con forza anche il Paris FC che ha formulato una miglior offerta al Burnley, anche se il 2004 continua a preferire l’ipotesi toscana. Tra i preferiti continua ad esserci anche Bakayoko, esterno del Lipsia valutato 20 milioni di euro.

Capitolo uscite

Una rivoluzione in entrata comporterà inevitabilmente una rivoluzione anche in uscita. Sono tanti i giocatori viola con la valigia in mano. Nelle scorse ore alcuni giovani hanno già salutato (Martinelli, Rubino, Amatucci, Caprini…), altri sono in procinto di farlo (Harder, Kospo, eccetera). Detto di loro, anche l’avventura di Gosens a Firenze può dirsi ormai conclusa: il giocatore non verrà convocato nemmeno al raduno che estivo che partirà lunedì per motivi di mercato. Il tedesco è vicino a tornare in patria allo Schalke. Dopo le parole piuttosto fredde di Grosso nella conferenza di presentazione, anche la permanenza d Gudmundsson appare molto improbabile. L’islandese piace all’Atalanta. Su Fazzini c’è l’interesse del Parma, mentre Piccoli resta in orbita Lazio nonostante la sua volontà sarebbe quella di rimanere in viola.