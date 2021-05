Cagliari, Capozucca: "Vogliamo trattenere Nandez ma se arriverà un'offerta la valuteremo"

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo al futuro di Nahitan Nandez: "Nell’idea del Cagliari che abbiamo vorremo trattenere i giocatori importanti, e lui è fondamentale. Ma non lo determiniamo noi ma il mercato. Se arriva una grande richiesta sono poi i contratti a far chiedere al giocatore di poter andar via. Oggi Nandez è di nostra proprietà e ha una casella importante nel nostro futuro, poi se arriva una grande offerta la valuteremo”.