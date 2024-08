Ufficiale Cagliari, ceduto a titolo definitivo Isaias Delpupo al Sint-Truiden

vedi letture

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Isaías Delpupo che si trasferisce al Sint-Truiden a titolo definitivo.

Classe 2003, il centrocampista argentino ha esordito in Primavera l’11 gennaio 2020 nell’0-3 in casa del Chievo Verona, giocando in tutto 62 gare con 5 reti. Ha fatto poi il suo debutto in prima squadra il 3 febbraio 2023, in trasferta contro il Modena. La scorsa stagione ha giocato tra fila del Pontedera, in Serie C.

Ora il trasferimento in Belgio e l’inizio di un nuovo capitolo: il Club gli augura il meglio per il suo futuro professionale.