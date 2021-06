Cagliari, contatti con l'Inter per Nainggolan. Nella trattativa può rientrarci anche Nandez

Nei colloqui che vanno avanti per trattare il futuro di Radja Nainggolan, Cagliari e Inter hanno parlato anche del futuro di Nandez, nuovo obiettivo per la mediana interista. Il Ninja intanto vorrebbe restare in Sardegna, ma non ha budget per pagarne il cartellino, per questo l'uruguiano potrebbe essere la carta giusta per acquistarlo. I nerazzurri sono proni anche a non chiedere milioni in cambio per Nainggolan, ma i sardi dovranno accollarsi l'intero stipendio del belga. A riportarlo è Sport Mediaset.