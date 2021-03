Cagliari, contro la Juventus Semplici si affida alla carica degli ex

Sono arrivati a Cagliari praticamente nelle stesse ore, ma uno è diventato un pilastro della rinascita rossoblù targata Semplici, l’altro ha assommato soltanto 21 minuti in due scorci di gara. Ma quella di domenica non è e non può essere una partita qualunque per Daniele Rugani e Kwadwo Asamoah, che con quei colori addosso hanno giocato e vinto tanto in carriera, legando i propri nomi all’epopea bianconera targata Conte prima e Allegri poi. Forse non da protagonisti assoluti, ma certamente elementi affidabili per i tecnici che li hanno allenati a Torino e che hanno contribuito a farli crescere sul piano dell’esperienza. Ma per i due rossoblù i tempi della sigla Champions o della festa scudetto sono ormai passati: la realtà parla di una lotta salvezza sempre più serrata, con i ragazzi allenati da Leonardo Semplici capaci di risollevarsi in poco più di dieci giorni con 7 punti su 9 a disposizione e un morale che finalmente è tornato alto dopo le nubi del recente passato a guida Di Francesco.

RUGANI APRE ALLA PERMANENZA – L’ex tecnico rossoblù non ha fatto in tempo a godersi il redivivo Rugani, che alla Gazzetta dello Sport ha confermato la disponibilità a restare a Cagliari anche dopo la fine del prestito (ovvero a giugno), qualora il club di Tommaso Giulini volesse trattenerlo nell’Isola, per ripartire dalla sua esperienza nel prossimo campionato. A un Rugani protagonista della riscossa, fa da contraltare un Asamoah finora rimasto ai margini del progetto tecnico e tattico di Semplici, complice una condizione atletica non proprio al top. Il ghanese sta però assicurando il suo contributo dal punto di vista caratteriale a un gruppo eterogeneo, formato sia da vecchi bucanieri del calcio italiano ed europeo che da giovanotti in cerca di consacrazione. Domenica arriva la Juventus ed esperienza o meno, c’è da scommettere che per Rugani e Asamoah non sarà una sfida come le altre: obiettivo tre punti, magari per farsi rimpiangere almeno un po' da chi li ha esaltati fino a qualche tempo fa.