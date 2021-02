Cagliari, contro la Lazio Di Francesco riscopre l'emergenza

vedi letture

Tra le tante situazioni sfavorevoli di questa prima parte di esperienza sulla panchina del Cagliari, ce n'è una che sicuramente Eusebio Di Francesco sperava di non dover rivivere, specialmente a mercato chiuso: l'emergenza. Domani sera all'Olimpico di Roma contro la lanciatissima Lazio di Simone Inzaghi il tecnico rossoblù dovrà fare i conti con le assenze: oltre a Klavan, da tempo fuori dai radar per vari problemi fisici iniziati dopo la positività al Covid, DiFra proverà a recuperare all'ultimo sia Ceppitelli che Sottil, usciti malconci dall'allenamento di giovedì e a rischio tribuna contro i biancocelesti. A loro si aggiunge il duo Duncan-Deiola, che potrebbe costringere l'ex Roma e Sassuolo ad arretrare Radja Nainggolan in cabina di regia, a maggior ragione dopo le parole pronunciate a riguardo da Giulini, che a margine della conferenza stampa di presentazione di Duncan e Rugani ha detto che il regista chiesto espressamente da Di Francesco in rosa c'è già ed è proprio il belga ex Inter. In attesa di conoscere il parere del tecnico a riguardo, i numeri parlano chiaro: col rientro di Nandez, sarà Marin l'altro centrocampista nel trio alle spalle dell'attacco con Pereiro che potrebbe trovare nuovamente la maglia da titolare più per necessità, che per una precisa scelta tecnica.

I NUOVI ALLA RICERCA DELLA FORMA – In difesa Walukiewicz dovrebbe sfruttare l'occasione fornita dal piccolo problema fisico di Ceppitelli per tornare nell'undici di partenza insieme all'intoccabile Godin. A meno che DiFra non decida di lanciare subito nella mischia Rugani, che ai giornalisti ha dichiarato di essere pronto a giocare fin da domenica: l'ex Juventus porterebbe certamente una grande dose di esperienza, ma resta qualche dubbio sulla sua condizione atletica. Così come nel caso di Asamoah, che non gioca una partita ufficiale dal dicembre 2019. Che tipo di contributo potranno dare nell'immediato a una squadra in crisi, che arriva da una beffa all'ultimo secondo che per i tifosi rossoblù grida ancora vendetta? Sicuramente a livello di personalità, come detto dallo stesso Giulini, che ha sottolineato come i loro acquisti siano stati motivati dalla necessità di aggiungere esperienza e tasso tecnico a una squadra che ha un unico obiettivo: la salvezza, a ogni costo. Perché un'eventuale retrocessione, per usare le parole scelte dal patron rossoblù, sarebbe drammatica.