Cagliari e Fiorentina allungano la striscia di risultati utili. Viola finalmente con la porta inviolata in trasferta

Con lo 0-0 della Sardegna Arena Cagliari e Fiorentina fanno un passo in più verso la salvezza. Per entrambe la gara di questo pomeriggio serve ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi che per gli isolani arriva a sei con quattro vittorie e due pareggi, mentre per i viola il conto sale a 5 con 2 vittorie e tre pareggi.

Per la viola poi nota positiva legata alla porta che torna inviolata in trasferta dopo cinque mesi, ovvero dal 3-0 ottenuto in casa della Juventus.