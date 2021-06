Cagliari, entro domani il riscatto di Sottil: la Fiorentina è però pronta a controriscattarlo

Domani, 16 giugno, scadrà il termine ultimo per i riscatti dei prestiti di giocatori tra squadre della Serie A. Come nel caso di Riccardo Sottil, esterno classe ’99 di proprietà della Fiorentina che nella stagione da poco conclusa ha vestito la maglia del Cagliari. Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, in quella data il laterale sarà riscattato dalla società sarda, pronta a versare gli 11 milioni di euro necessari per assicurarsi il suo cartellino. Tutto però destinato a durare 48 ore massimo dal momento in cui avverrà l’esercizio dell’opzione: la Fiorentina ha infatti a suo favore un contro-riscatto di 13,5 milioni di euro già in programma in caso, come tutto lascia credere avverrà, i rossoblu facciano la prima mossa. Al Cagliari, in questo modo, sarà corrisposta una cifra di simbolico indennizzo per la valorizzazione di Sottil, apparso in ottima forma soprattutto nella prima parte del campionato con Di Francesco, prima di uscire dalla scena per mesi a causa di un infortunio. Ora la Fiorentina, col placet di Gattuso, ha intenzione di riportarlo alla base per provare finalmente a sfruttarne il potenziale.