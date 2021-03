Cagliari, Gaston Pereiro ha voglia di essere protagonista

Il suo gol è stato un piccolo bagliore di luce nel buio di una sconfitta amarissima e soprattutto di una situazione di classifica che vede il Cagliari arenato al terzultimo posto. Contro lo Spezia Gaston Pereiro è stato finalmente protagonista in positivo, anche se senza riuscire a essere decisivo sul piano dei punti: l’ex PSV Eindhoven ha messo a segno al Picco il suo secondo gol con la maglia rossoblù, dopo quello realizzato il 1° marzo del 2020 contro la Roma. Allora fu un preciso sinistro da fuori area, dopo una bella azione personale, nell’ultima partita di Rolando Maran sulla panchina del Cagliari e in una Sardegna Arena aperta al pubblico al cento per cento. Una rete che avrebbe potuto rappresentare un ottimo inizio di avventura in Sardegna per il trequartista di Montevideo, ma gioia ed euforia furono effimere. Subito arrivarono i primi problemi: uno stop per un affaticamento muscolare, poi la morte del padre e le difficoltà di inserimento negli schemi tattici dell'allora tecnico Zenga, insieme a una condizione fisica mai davvero ottimale.

MAI PIÙ SECONDA SCELTA – Fino alla sfida di sabato sera a La Spezia, El Tonga aveva accumulato in questa stagione 10 presenze, con la miseria di soli 164 minuti in campo. Troppo poco per un giocatore con il suo curriculum, fatto di presenze e gol con Nacional, PSV Eindhoven e con la Celeste. Ma il ko contro i bianconeri di Italiano ha lasciato comunque una piccola nota positiva per Leonardo Semplici, ovvero il tap-in sotto porta dell'uruguaiano, protagonista in negativo poco prima per l’incredibile gol sbagliato davanti a Zoet, ex compagno di squadra ai tempi dell'Eredivisie. Ma è quello segnato a rilanciare decisamente in alto le possibilità di un Pereiro finalmente protagonista in vista dell'infuocato finale di stagione del Cagliari: l’ex Nacional potrebbe rappresentare una buona alternativa tattica per Semplici in caso di passaggio al 4-3-1-2. Il tecnico fiorentino e i tifosi rossoblù sono ancora in attesa della sua esplosione. Per il buon Gaston è arrivato il tempo di togliersi di dosso l’etichetta di “seconda scelta” e dare ufficialmente inizio alla sua seconda vita in rossoblù, ora o mai più.