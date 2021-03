Cagliari, Giulini: "Intervento di Ronaldo da espulsione, il regolamento parla chiaro"

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha commentato così la sconfitta per 3-1 contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: “Non abbiamo fatto un buon primo tempo e in generale una buona partita, non ci abbiamo messo ferocia agonistica e cuore. Spero di vedere tutt’altro atteggiamento nella prossima sfida, quando ci giocheremo tanto con lo Spezia. Non abbiamo preso nemmeno un cartellino giallo, questo rispecchia la nostra prestazione. Sono davvero deluso della prova dei miei calciatori e soprattutto dalla non espulsione di Ronaldo, che poteva cambiare la partita: il gioco pericoloso se mette in rischio l’incolumità dell’avversario deve essere punito con il rosso. Lo dice il regolamento”.

Sulla svolta con Semplici: “Siamo più compatti, ci siamo difesi bene e siamo riusciti spesso a ripartire. Non segnavamo da tanto con Di Francesco, mentre anche stasera siamo riusciti a fare un gol. Oggi, però non si è vista la scossa arrivata dopo il cambio in panchina. Spero sia solo una battuta d’arresto, per salvarci serve un altro tipo di approccio”.