Cagliari, Giulini: "Non abbiamo sbagliato il mercato. Dovevo cambiare prima Di Francesco"

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha difeso il mercato della sua squadra in estate nella sua intervista a Radiolina. Per Giulini i problemi del Cagliari non derivano dalle operazioni di mercato: "Noi quest’anno abbiamo speso circa 10 milioni per gli acquisti (6 per Marin e 4 per Zappa) e credo che entrambi i giocatori abbiamo dimostrato di poterci dare una mano e di valere quei soldi. Non penso che abbiamo sbagliato il mercato, abbiamo confermato quelli più importanti. Un rimpianto? Volevo cambiare allenatore prima del Torino, senza nulla togliere a Di Francesco, e invece la decisione l’ho presa nella settima successiva ai granata. Avrei dovuto farlo primo. Ecco questo è forse il passo che potevo non fare”.