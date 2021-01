Cagliari, Giulini sulla posizione di Di Francesco: "Resta, gli abbiamo rinnovato il contratto"

vedi letture

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Genoa: "Sono numeri che mi fanno arrabbiare, non ci aspettavamo i 14 punti dopo un girone d'andata. Dal momento dell’infortunio di Rog abbiamo fatto fatica a trovare un assetto. L’unica priorità che deve avere questa squadra è quella della salvezza. La posizione di Di Francesco? Abbiamo rinnovato il contratto in settimana, servirà per dare solidità all’allenatore. Deve dare qualcosa in più come la squadra".

A breve l'intervista integrale.