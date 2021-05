Cagliari, Godin: "Complimenti all'Inter, il mio scudetto sia la salvezza"

vedi letture

"Non è stata una partita semplice, la posta in palio era molto alta sia per noi, sia per il Benevento. Siamo andati in vantaggio subito, poi hanno pareggiato su una nostra disattenzione e hanno costruito qualche occasione interessante. Nella ripresa è emersa la nostra qualità e abbiamo realizzato due reti, sono tre punti fondamentali e vogliamo proseguire in questo percorso positivo. Il mio campionato? Ho messo a disposizione del gruppo la mia esperienza, posso dire che non è semplice ritrovarsi sempre in zona retrocessione: c'è tensione, c'è preoccupazione, ma abbiamo tutte le carte in regola per risalire la china e arrivare all'obiettivo. Inter? Ho fatto i complimenti ai miei ex compagni, ma il mio scudetto sarà il raggiungimento della salvezza". Così il difensore Diego Godin ai microfoni di Sky.