Cagliari, Godin: "Ho due anni di contratto, se ci salviamo voglio onorarli"

vedi letture

"Semplici è semplice, è vicino a noi. Che lavoriamo solo per salvarci. Dobbiamo allenarci e dare il massimo. Tutto qui". Così il difensore del Cagliari Diego Godin intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Ho due anni di contratto, se ci salviamo vorrei onorarli. Voglio dare di più per questa maglia. Ho faticato all’inizio. All’Inter ero in una situazione non semplice, poi il trasloco, quindi nazionale, Covid e un fastidio al polpaccio. Ora mi sento proprio bene. Futuro? Per ora gioco. Resterò nel calcio e potrei dire dappertutto. Mi vedo in tanti ruoli"