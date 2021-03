Cagliari, il mercato comincia a funzionare. Semplici: "Duncan prezioso, può fare anche il regista"

Sei punti in due partite, tre gol fatti, zero al passivo: la rincorsa del Cagliari alla zona tranquillità continua e i numeri danno ragione alla squadra rossoblù: "Sono stati grandi, complimenti a tutto il gruppo", ha detto dopo l'1-0 al Bologna il tecnico Leonardo Semplici che poi si è soffermato anche su Duncan (uno degli arrivi di gennaio): "In rosa non c'è vero un regista classico, ho chiesto a Duncan di farlo perché è un giocatore fisico e intelligente, che può ricoprire il ruolo secondo le sue caratteristiche. Riesce a far filtro quando la squadra avversaria è in possesso, ha buona tecnica: può fare il centrale in modo redditizio", le parole riportate dal sito ufficiale del club.