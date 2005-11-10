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Cagliari-Juventus, Kalulu: "Sono due punti persi, non sono contento"Live TMW
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Elena Accardi
Elena Accardi
ieri alle 23:30Serie A
autore Elena Accardi
11.10.2026 23:30Serie A
Un punto solo per la Juventus che, alla Unipol Domus, pareggia 1-1 contro il Cagliari. Al termine della partita, ecco il commento di Pierre Kalulu.
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Il motto d'orgoglio della Juventus a fine gara non è bastato per vincere la sesta giornata di campionato. Alla Unipol Domus la Vecchia Signora si deve accontentare di un 1-1 contro il Cagliari. A Maldini ha risposto la rete di Kolo Muani. Al termine del match, il commento di Pierre Kalulu.
Ore 22:55 A breve comincerà la conferenza stampa.
Ore 23:29 Inizia la conferenza stampa.
Un commento sulla partita?
"Sono due punti persi, abbiamo provato tanto e non abbiamo vinto. Non sono contento per la gara, ma sono contento per il gol di Kolo Muani. Avrebbe potuto farne anche un altro".
Ore 23:30 Termina la conferenza stampa.
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