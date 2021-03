Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali: c'è la coppia Chiellini-De Ligt, Semplici con Simeone

vedi letture

La Juventus prova a mettersi alle spalle la deludente eliminazione con il Porto ripartendo dalla trasferta tutt’altro che banale della Sardegna Arena, considerando l’ottimo stato di forma del Cagliari da quando in panchina c’è Semplici. Il tecnico dei sardi prova a contenere la forza offensiva degli avversari col suo canonico 3-5-2 in cui Nandez viene dirottato a tutta fascia sulla corsia sinistra, e con Simeone a comporre il tandem d'attacco con Joao Pedro. Tanta curiosità intorno alle scelte di Andrea Pirlo: nel 4-4-2 juventino tornano De Ligt e Chiellini da titolari, a comporre la coppia difensiva, mentre Danilo dovrebbe essere avanzato in fascia, col test Kulusevski mezzala anche se ufficialmente dovrebbero essere invertiti i loro ruoli. C'è come al solito Chiesa, davanti Morata con Ronaldo.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nainggolan, Duncan, Marin, Nandez; Joao Pedro, Simeone.

Allenatore: Leonardo Semplici.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo.