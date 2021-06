Cagliari, la Dinamo Mosca su Godin: pronta l'offerta da 4 milioni a stagione per il difensore

Sirene dalla Russia per Diego Godin. Secondo quanto riportato da Sky Sport la Dinamo Mosca ha infatti presentato un'offerta al difensore del Cagliari da 4 milioni di euro a stagione per i prossimi 3 anni. Per il momento l'uruguayano non sembra essere interessato e avrebbe declinato la proposta.