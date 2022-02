Cagliari, Mazzarri: "Abbiamo preso un gol da polli. Meritavamo di vincere"

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio per 1-1 conto il Napoli:

Qual è lo stato d'animo dopo questo risultato?

"Sono arrabbiato, i ragazzi hanno giocato una grande partita e meritavamo la vittoria - riporta TuttoCagliari.net - Purtroppo abbiamo sbagliato troppi gol. Siamo stati fregati da un cross sulla trequarti, abbiamo preso un gol da polli. In questi casi manchiamo ancora di esperienza".

È soddisfatto della prestazione della squadra?

"Il Cagliari ha impedito di far fare la partita al Napoli. Merito dei ragazzi che non solo non li hanno fatti giocatore ma abbiamo giocato un bel calcio. Le tante occasioni che abbiamo sbagliato ci sono costate la vittoria, due punti persi per il nostro cammino verso la salvezza".

Pensa di avere qualcosa da recriminare?

"Clamoroso il rigore che non ci hanno dato, Mario Rui l’ha presa con la mano. Magari poi l'avremmo sbagliato il rigore, come già successo in un'altra occasione, ma l'avrei voluto tirare".

Si può parlare di miglior partita della stagione?

"Una delle migliori partite del Cagliari in questa stagione. Abbiamo giocato altre ottime partite con Atalanta, Fiorentina e Empoli. In questa partita però abbiamo dominato per 80 minuti. Qualcosa è cambiato. La squadra interpreta la partita come vuole l’allenatore. Non abbiamo mollato nemmeno dopo il pareggio del Napoli. Con un pò di fortuna l'avremmo vinta se Marin non avesse sbagliato le due occasioni nel finale di partita".

Come valuta la prestazione di Baselli?

"Ottima partita, ha fatto la differenza fino a quando è stato in campo".