Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle: McTominay, ritorno col botto. De Bruyne prova a inventare

Risultato finale: Cagliari-Napoli 0-1

CAGLIARI (a cura di Paolo Lora Lamia)

Caprile 6,5 - Sul marasma in area che porta al primo gol, devia sul palo sul primo tentativo di Buongiorno ma non può nulla sul tapin di McTominay. Per il resto, tiene a dalla i suoi in più circostanze.

Zé Pedro 6 - Spende il giallo già nei primi 45 minuti, ma non si risparmia in entrambe le fasi fino a quando resta sul rettangolo verde. Dal 73' Mendy 6 - Entra in campo con i piglio giusto, dando più pericolosità alla squadra di casa.

Mina 6 - Il guerriero sudamericano, pur non svettando come altre volte, fa il suo dovere per la protezione dell'area.

Dossena 5,5 - Duello estremamente energico quello che deve affrontare oggi contro Hojlund, che contiene a fatica soffrendone la fisicità.

Palestra 5,5 - Fresco di chiamata in Nazionale, non riesce a scatenarsi come al solito tra meriti degli avversari che lo contengono bene e demeriti suoi e dei compagni che non lo innescano al meglio.

Adopo 6 - Discreta diga in mediana, con qualche pallone importante recuperato. Elemento di grande utilità. Dal 73' Deiola 6 - Conferisce freschezza alla linea mediana, in vista di un finale con il risultato ancora apertissimo.

Gaetano 6 - In mezzo al campo, dopo un avvio incerto, dimostra di saper usare il fioretto come al solito ma anche la sciabola. Non patisce l'emozione dell'ex.

Sulemana 6 - Gara ordinata per il 25 rossoblù, senza grossi scossoni né in positivo né in negativo nell'arco dei 90 minuti.

Rodriguez 5,5 - Dalla sua parte spinge molto Politano, aiutato talvolta anche da De Bruyne che aumenta i patemi. Dall'84' Raterink sv.

Folorunsho 5 - Schierato sostanzialmente da punta, riempie spesso l'area ma non lo fa in modo efficace. Non migliora con il passare dei minuti. Dal 65' Kilicsoy 5 - Dovrebbe dare più peso all'attacco, ma conferma di essere nel peggior periodo della sua stagione.

Esposito 6,5 - L'unico a rendersi pericoloso nella prima parte di gara, dopo aver fregato Olivera in zona offensiva. Corre anche senza sosta per aiutare in fase di non possesso, risultando apprezzabile anche in questo aspetto. Dall'84' Trepy sv.

Fabio Pisacane 5,5 - Il gol preso in avvio è una mazzata, ma la squadra comunque tiene bene il campo. Manca però lo spunto in avanti, che impedisce di trovare quantomeno 1 punto. Squadra in netto calo, serve una svolta per evitare patemi nelle ultime giornate.

NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone)

Milinkovic-Savic 6 - Una buona uscita e una buona parata nel primo tempo. Nulla su cui intervenire nella ripresa. Pomeriggio tranquillo.

Beukema 6,5 - Tra i tre difensori è quello che più di tutti rompe la linea e interviene con aggressività. Riscatta così la cattiva prestazione di sei giorni fa col Lecce.

Buongiorno 6 - Altra presenza da centrale e non da braccetto e dimostra degli evidenti passi in avanti. Prova facilitata da un atteggiamento non molto coraggioso da parte del Cagliari.

Olivera 5,5 - Errore da matita blu a metà primo tempo, quando manda in porta Folorunsho con un dribbling sbagliato. Poi torna sul pezzo, ma rischia ancora nella ripresa su Palestra. Dall'84' Juan Jesus s.v.

Politano 6,5 - Lo spiovente da cui nasce il gol, un paio di palloni di prima illuminanti e la solita capacità di calcio. L'unico a creare superiorità numerica nel primo tempo, poi cala alla distanza. Dal 77' Spinazzola s.v.

Gilmour 5 - Alla quarta dopo l'infortunio, forse comincia a risentire della poca abitudine perché commette errori tecnici non da lui, tant'è che Conte lo richiama più volte. E anche lui è d'accordo con noi quando confessa alla panchina: "Ma cos'ha oggi?". Irriconoscibile. Dal 76' Anguissa s.v.

Lobotka 6 - Appena uscito dai box, Conte lo lancia subito titolare a gestire (bene) le geometrie in mezzo al campo. Non ha troppi minuti nelle gambe ed esce nei primi minuti della ripresa. Dal 55' Alisson Santos 6 - Conte lo inserisce per dare maggiore imprevedibilità all'attacco e l'obiettivo è raggiunto. Ha un buon impatto

Gutierrez 6 - Prima in banda, poi più in mezzo al campo. E in fase di non possesso super diligente con tante corse all'indietro, necessarie eccome contro un cliente scomodo come Palestra.

De Bruyne 6,5 - In una partita tutt'altro che divertente, tra i pochi motivi d'interesse ci sono le sue giocate. Confeziona tre-quattro azioni degne di nota grazie alla sua tecnica fuori dal comune.

McTominay 7 - Al ritorno da titolare ci mette meno di due minuti a trovare il gol, un mese e mezzo dopo l'ultima volta. Di fatto, tutti i tiri che mettono i brividi al Cagliari arrivano dal suo piede. O dalla sua testa: dominante sulle palle alte.

Hojlund 6 - Poco appariscente, fa un'elevata quantità di lavoro sporco per la squadra. Vero, non calcia mai in porta, ma perché viene molto fuori a legare e negli ultimi quindici metri di campo ha pochi palloni giocabili.

Antonio Conte 6,5 - Non di certo una delle prestazioni più belle del suo Napoli che, favorito dall'1-0 immediato, si mette in modalità gestione. Confermate le difficoltà contro i blocchi bassi: poche, troppo poche le palle gol. Ma il grosso merito è aver ritrovato il tanto agognato clean sheet su un campo storicamente complicato.