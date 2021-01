Cagliari, non solo Duncan. Fiducia anche a Pereiro: per l'uruguayano appena 90' in stagione

vedi letture

Eusebio Di Francesco ripropone la miglior formazione possibile in una partita fondamentale per le sorti sia del tecnico che della squadra. Problemi a centrocampo con Nandez squalificato e Rog che ha chiuso anzitempo la stagione. Dal primo minuto il nuovo acquisto Duncan, ufficializzato solo ieri. Si rivedono Nainggolan e Godin, tenuti a riposo in Coppa Italia. Sulla trequarti fiducia a Pereiro per la seconda volta in questa stagione. L'uruguayano ha trovato pochissimo spazio finora, giocando dal 1' solamente lo scorso 3 gennaio contro il Napoli. Complessivamente per lui la miseria di 90 minuti fra campionato e coppe spalmati in 5 gettoni di presenza.