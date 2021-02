Cagliari, notizie rassicuranti per Cossu dopo la notte trascorsa in ospedale

Notizie confortanti per quanto riguarda Andrea Cossu. Il dirigente del Cagliari - dopo il terribile incidente in auto nella giornata di ieri - ha trascorso la notte in ospedale: stando a quanto riportato da Sky Sport i primi esami non hanno evidenziato alcuna lesione al midollo e alla testa. Nelle prossime ore verrà emesso un bollettino medico ufficiale, ma i primi segnali sono rassicuranti.