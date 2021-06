Cagliari, per Cragno si prospetta un'estate da protagonista

vedi letture

II suo nome è rientrato subito nel possibile elenco delle "cessioni dolorose", come dichiarato dal diesse rossoblù Stefano Capozucca nell'ultima conferenza stampa, tenuta dopo la conferma di Semplici. Alessio Cragno rappresenta una di quelle partenze necessarie per rimodellare la squadra, coprire i buchi della rosa e portare in pari il bilancio: dopo la delusione per la mancata convocazione del ct azzurro Roberto Mancini per i prossimi Europei, il portiere fiorentino potrà prendersi un po' di tempo per riflettere attentamente sul suo futuro, al momento diviso tra l’opzione francese (con Lille e Marsiglia sempre alla finestra) e le sirene italiane. Lazio, Fiorentina, Torino sono solo alcune squadre cui Cragno è stato accostato, ma la possibilità che l'estremo difensore rossoblù resti a Cagliari si fa sempre più concreta. Il classe 1994 non ha mai negato di stare bene in Sardegna, così come anche il suo agente Graziano Battistini ha sempre avuto parole al miele per il club rossoblù. Insomma, sarà un'estate importante per la carriera del portiere toscano.

Non conterà soltanto la volontà del giocatore, ma pure la valutazione del cartellino che allontana le pretendenti. La mancata convocazione agli Europei non inciderà più di tanto sul prezzo stabilito dal patron rossoblù Tommaso Giulini, che per privarsi del suo portiere non è intenzionato a fare sconti a eventuali acquirenti: d'altronde in casa Cagliari non c’è intenzione di svendere uno dei propri gioielli più preziosi. Un discorso valido per tutte le pretendenti, italiane o estere. Ma c'è un altro aspetto da tenere in considerazione: l'eventuale conferma di Cragno metterebbe fortemente in dubbio il futuro prossimo in rossoblù di Guglielmo Vicario. Dopo l’anno vissuto da secondo portiere per crescere alle spalle del numero 28, sarebbe complicato pensare al friulano pronto a una nuova stagione da riserva. Così se Cragno non dovesse fare le valigie, potrebbe essere il suo vice a doversi preparare a un altro anno lontano da Cagliari, magari chissà in quel Venezia neopromosso dove si è fatto conoscere in Serie B prima di trasferirsi nell’isola.