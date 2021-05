Cagliari salvo. Ma il futuro di Semplici è incerto: "Vorrei che il percorso non finisse domani"

Nel corso dell'ultima conferenza stampa pre-partita della stagione, l'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici ha parlato del suo futuro. Nonostante la salvezza raggiunta e un contratto in essere anche per la prossima stagione, la sua conferma da parte del presidente Tommaso Giulini è tutt'altro che scontata. "Semplici vuole restare a Cagliari e lo ha detto, ma a quali condizioni?", la domanda che è stata posta al tecnico toscano. Questa la sua risposta: "Ci dovrà essere un comune accordo e un obiettivo preciso, io non ho richieste particolari. Nel mio percorso vorrei che non si finisse domani ma che si continuasse. Poi vedremo, io sono sereno perché abbiamo fatto un bel lavoro. Non è solo merito mio ma in primis dei calciatori e della società. Spero e penso ci sia la possibilità di continuare".

