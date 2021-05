Cagliari, Semplici su Pavoletti: "Per il mio gioco è importante, è stato un trascinatore"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha parlato anche dalla stagione di Leonardo Pavoletti: "Lo conoscevo da avversario, le sue caratteristiche e la sua voglia di mettersi in discussione specie dopo l’infortunio. Era stato utilizzato poco perché ogni allenatore ha le proprie idee, ma per il mio gioco lui è un attaccante importante. Lo ringrazio perché è stato un trascinatore e gli sono grato, a lui come a tutti però, perché non mi piace fare dei nomi. Ho provato a creare un ambiente positivo e così ho fatto”.

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Semplici!