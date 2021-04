Cagliari, Simeone dopo la rimonta sul Parma: "Sempre avanti con questo spirito"

Il Cagliari ieri sera ha ribaltato il Parma vincendo per 4-3 dopo essere stato sotto per 3-1 e conquistando punti pesantissimi per la lotta salvezza. Giovanni Simeone, attaccante entrato nel momento in cui è iniziata la rimonta vincente, ha affidato a Twitter un messaggio a followers e tifosi: "Sempre avanti con questo spirito. Testa già alla prossima battaglia di mercoledì. Insieme!!". Nel prossimo turno infrasettimanale i sardi affronteranno l'Udinese al Friuli.