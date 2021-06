Cagliari, Tripaldelli vuole partire: con Semplici scarso feeling, avventura al capolinea

Potrebbe essere già finita l'avventura a Cagliari di Alessandro Tripaldelli, che attraverso il suo entourage avrebbe fatto capire al club l'intenzione di lasciare la Sardegna definitivamente. Giulini preferirebbe la soluzione del prestito visto l’acquisto dell’estate scorsa e il contratto fino al 2023. Con Semplici però il feeling non sembra mai essere nato, tanto che, come successo anche all’ultima giornata contro il Genoa, spesso quando convocato, anche se arruolabile e senza problemi fisici, poi il terzino ex neroverde è stato lasciato in tribuna, e nemmeno portato in panchina, dai rossoblù: lo sottolinea CentoTrentuno.com.