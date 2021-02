Cairo: "Anche quest'anno investimenti importanti come con Verdi e Zaza, non abbiamo lesinato"

Intervistato da Radio Rai, il presidente granata Urbano Cairo ha parlato così delle strategie di mercato del suo Torino e degli scarsi risultati sul campo in questa prima parte di stagione: "Il campo dice qual è la tua posizione, non conta ciò che sembra la squadra, ma i punti che fai. Dobbiamo lavorare e fare punti restando umili. Voglio andare avanti con Nicola nei prossimi mesi: sta facendo bene e mi sta piacendo. Anche quest’anno abbiamo fatto investimenti importanti come avevamo fatto con Verdi e Zaza, non abbiamo lesinato. A volte le cose vanno meno bene, adesso ci stiamo riprendendo".