Calafiori-Arsenal, a che punto è la trattativa: distanza di 10 milioni di euro col Bologna

Prosegue la trattativa tra Bologna e Arsenal per definire il trasferimento del difensore della Nazionale a Londra. I gunners hanno messo sul piatto un'offerta da 40 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita che ancora non basta perché la società rossoblù, scrive 'Sky', chiede 50 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Da ricordare che il Basilea possiede il 50% sulla plusvalenza che il Bologna farà su Riccardo Calafiori. Il club emiliano ha comprato il difensore per quattro milioni di euro e di conseguenza, dovesse chiudere l'accordo a 50 milioni di euro, ne incasserebbe solo 27 con i restanti 23 che andrebbero alla società elvetica.

Recentemente l'uomo mercato del Bologna Giovanni Sartori s'è così espresso su Calafiori: "Si parla di Juventus ma anche di tante altre squadre. In questo momento proveremo a tenerlo, cerchiamo di non darlo. Se dovessero arrivare richieste importanti ci dovremo pensare, non dico che lo daremo perché il presidente si è esposto dicendo che vuole tenere tutta la squadra, ma sicuramente delle valutazioni le faremo. Non credo che andrà alla Juventus, probabilmente andrà in un mercato diverso, ma ripeto che vorremmo provare a tenerlo. Ha fatto un grande Europeo, peccato non sia servito all'Italia. Avrebbe dato una mano con la Svizzera. Ora lasciamo riposare e lo aspettiamo in ritiro, poi vediamo quello che succede sul mercato".