Calcio in lutto: è morto a 84 anni mister Giovanni Galeone

È morto a 84 anni mister Giovanni Galeone, ricoverato nelle ultime settimane all’ospedale di Udine dopo una lunga malattia. Tecnico carismatico e innovatore, nel corso della sua carriera da allenatore ha collezionato quattro promozioni: due con il Pescara (1986-87 e 1991-92), una con l’Udinese e una con il Perugia. Ha guidato anche Napoli, Como e SPAL, lasciando ovunque un segno per il suo calcio coraggioso e votato all’attacco.

Il suo 4-3-3 offensivo è diventato un modello per intere generazioni di tecnici. Galeone si è ritirato nel 2013, ma a Pescara resta una vera leggenda: persino la nuova stazione ferroviaria della città fu inaugurata alla sua presenza. Uomo diretto e senza filtri, ebbe spesso rapporti tesi con i presidenti - dal gelo con Scibilia agli scontri con Gaucci - ma è ricordato da tutti come il maestro di Massimiliano Allegri, che da lui ha ereditato idee e filosofia di gioco.

Celebre la sua battuta: "Il portiere è un optional", frase che spiegò così: "La dissi dopo un 5-4 contro il Milan di Savorani, ma non volevo offendere lui: intendevo dire che una squadra deve essere organizzata in modo da non permettere agli avversari di tirare in porta". Dall'intera redazione di TMW le più sincere condoglianze ai suoi cari.