TMW Calhanoglu, Acerbi e Thuram: Inter, il punto sugli infortuni e quando torneranno in gruppo

Dopo il successo largo e convincente sul Lecce, l'Inter questa mattina si è svegliata col problema muscolare accusato da Hakan Calhanoglu, un contrattempo di lieve entità che però non farà certamente piacere a Simone Inzaghi. "Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro leggero risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni", si legge nella nota della società.

Il turco sarà quindi out contro l'Atalanta, col rientro che potrebbe avvenire in concomitanza con la sfida contro il Genoa del 4 marzo o, più verosimilmente, in quella successiva contro il Bologna del 9 marzo per poi essere al meglio nel ritorno contro l'Atletico Madrid del 13 marzo. Discorso praticamente uguale per Francesco Acerbi e Marcus Thuram, con i tre giocatori che quindi salvo sorprese saranno certamente disponibili per la gara del Dall'Ara.

Fra gli infortunati ci sono ancora anche Stefano Sensi e Juan Cuadrado: i due giocatori dovrebbero rientrare in gruppo dopo la sosta per le Nazionali, col colombiano che sta accelerando il proprio percorso di recupero e che potrebbe rientrare qualche settimana prima rispetto al previsto, rimettendo piede in campo già prima della fine del mese di marzo.