Calhanoglu: "Pioli era l'unico a volermi davvero al Milan. Sarò il nuovo Luis Alberto di Inzaghi"

"Pioli era l'unico a volermi davvero al Milan. Ho parlato molto con lui, però poi ha rispettato la mia decisione". Oltre a raccontare i retroscena del suo trasferimento in nerazzurro, nell'intervista concessa a DAZN Hakan Calhanoglu ha avuto modo di esprimere anche le sue prime sensazioni sul sistema di gioco di Simone Inzaghi: "Mi piace: nel mio ruolo, con lui, ha giocato Luis Alberto, che per certi aspetti mi assomiglia. Di Inzaghi mi piace l'attenzione, il modo in cui mi parla", le dichiarazioni del nuovo rinforzo dell'Inter.