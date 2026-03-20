Calvarese sul contatto Lobotka-Folorunsho: "Il cartellino rosso sarebbe stato eccessivo"

Nel corso della sfida fra Cagliari e Napoli ha fatto discutere il giallo estratto dall'arbitro del match, Maurizio Mariani, nei confronti di Stanislav Lobotka dopo un'entrata scomposta, piede a martello sul costato, ai danni di Michael Folorunsho. Dai propri canali social l'ex arbitro e oggi commentatore Gianpaolo Calvarese ha promosso la scelta del direttore di gara nonostante a un primo sguardo il fallo sarebbe potuto essere considerato da rosso.

"Analizziamo l'episodio, perché effettivamente in diretta l'immagine è forte: c'è un piede a martello sul costato e la sensazione iniziale è di un intervento molto pericoloso. Lobotka prende il pallone e, per effetto del movimento, finisce poi sul costato dell'avversario senza però affondare il colpo. - si legge sui canali social di Calvarese - Si vede chiaramente che non pianta il piede e, anzi, subito dopo l'impatto lo piega, quasi ad "ammorbidire" il contatto. Per questo motivo è corretta la scelta disciplinare: cartellino giallo. Il rosso sarebbe stato eccessivo".