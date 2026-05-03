Live TMW Cagliari, Folorunsho: "Futuro? Ho fiducia che il mio procuratore agirà per il mio bene"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Cagliari nella trentacinquesima giornata della Serie A 2025/26 (0-0 il risultato finale), è intervenuto Michael Folorunsho. Il centrocampista dei sardi ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

15.00 - Inizia la conferenza stampa di Michael Folorunsho.

Come giudica questo pareggio?

"Oggi era importantissimo per noi portare a casa punti in uno stadio difficile contro una grande squadra. Abbiamo fatto il massimo, a volte siamo andati in difficoltà mentre in altre potevamo far meglio".

Come sta fisicamente?

"Sono contento perché sto recuperando la gamba che avevo prima dell'infortunio e voglio fare il massimo nelle partite che rimangono".

Che bella lotta è stata con De Silvestri sulla fascia?

"C'è stato il massimo fair play, ma ci siamo menati tutto il tempo (ride, ndr)".

Come si trova a Cagliari?

"È una città che mi ha accolto benissimo dal primo momento, sono contento della scelta che ho fatto. Sto bene qui, c'è feeling con i tifosi, con i compagni e con il mister. Sono fiducioso che il mio procuratore agirà per il mio bene nelle sedi opportune, ma del mio futuro se ne discuterà successivamente".

Cosa pensa di Pisacane?

"Sono rimasto piacevolmente colpito perché non pensavo di trovare una persona così preparata al primo anno di Serie A. Non ha mai mollato nemmeno davanti a momenti pesanti in cui non si trovano vittorie e ogni settimana avevamo infortuni pesanti: lui ci ha dato la spinta necessaria e non ci ha fatto mancare nulla mettendosi sempre davanti a noi".

Pensa di poter tornare a giocare in Nazionale?

"La Nazionale è il sogno di tutti. Rimane quel pallino, ma per arrivarci devo ancora dare di più rispetto a quello che sto dando. Bisogna dare l'anima per la maglia azzurra".

15.07 - Inizia la conferenza stampa di Michael Folorunsho.