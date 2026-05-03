Cagliari, Folorunsho: "Impressionato da Pisacane, oggi punto molto importante"

“Oggi era una partita importantissima, contro una grande squadra. Secondo me la prestazione è stata positiva, abbiamo avuto anche le occasioni per vincerla ma purtroppo non le abbiamo sfruttate. Eravamo reduci da un periodo non facilissimo, ma sono sempre stato molto tranquillo. Il campionato è stato ottimo, abbiamo avuto delle difficoltà ma il gruppo si è ricompattato e non aspettiamo altro che raggiungere la matematica salvezza. Il mister? Sono rimasto impressionato sin dal primo momento. Ha una grande voglia di trasmetterci la sua carica, è anche un professionista molto preparato e abbina la gestione umana al lavoro tattico”. Queste le parole di Folorunsho, fantasista del Cagliari, ai microfoni di DAZN.