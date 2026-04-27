Cagliari, Folorunsho: "La vittoria con la Cremonese ha ricompattato il gruppo"

E' Michael Folorunsho, ai microfoni di DAZN, a parlare prima della partita tra il suo Cagliari e l'Atalanta, un match fondamentale in ottica salvezza a cospetto di un avversario che non può permettersi di sbagliare, ma che storicamente ha spesso sofferto in terra sarda: "Nell’ultimo mese e mezzo abbiamo avuto difficoltà e non siamo riusciti a rendere per quello che valiamo. Hanno inciso anche gli infortuni. Aver ritrovato la vittoria in uno scontro diretto delicato come quello contro la Cremonese ci ha dato una marcia in più, a San Siro abbiamo fatto la nostra partita pur senza portare a casa punti. Oggi, dinanzi al nostro pubblico, daremo tutto per conquistare i punti che ci servono e allontanarci dalla zona retrocessione. C’è grande dialogo all’interno dello spogliatoio e ci siamo ricompattati”. Di seguito le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez,Obert; Adopo, Gaetano, Deiola (C); Folorunsho; Esposito, Mendy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Palestra, Kilicsoy, Raterink, Belotti, Albarracin, Dossena, Sulemana, Liteta, Zappa, Borrelli, Trepy.

Allenatore: Fabio Pisacane

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi: Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. A disposizione: Pardel, Sportiello; Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Ederson, Obric, Zalewski, Ahanor, Krstovic.

Allenatore: Raffaele Palladino