Camarda del Lecce, ma tornerà al Milan. Amorim lo valuterà, due club chiedono già il prestito

Il Lecce ha comunicato nella giornata di ieri di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisto a titolo definitivo di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà del Milan. L'operazione ha comportato un pagamento di 3 milioni di euro a favore della società rossonera. Il Diavolo conserva la facoltà di esercitare il diritto di controopzione per il riscatto del calciatore, fissato a 4 milioni di euro, in una finestra temporale compresa tra il 18 e il 20 giugno.

Il programma della dirigenza del Milan prevede il contro-riscatto del giocatore, che sarà successivamente aggregato al ritiro della prima squadra per essere valutato dal nuovo allenatore portoghese Ruben Amorim. Al termine della fase di preparazione estiva resta probabile un nuovo trasferimento a titolo temporaneo nel massimo campionato italiano per garantire continuità di impiego al calciatore e per permettergli così di completare la sua crescita.

Le società maggiormente interessate a tesserare l'attaccante in prestito per la prossima stagione sportiva sono attualmente il Frosinone e il Parma, come riporta il Corriere dello Sport. Lo sviluppo definitivo della situazione e la scelta della destinazione finale dipenderanno dalle decisioni e dai piani strategici che la dirigenza del Milan adotterà nel corso delle prossime settimane di mercato: questi però si sapranno quando verrà appunto completata la squadra dirigenziale.