Camarda sul suo infortunio: "Faccio tanti sacrifici, ma ci sono tempi prestabiliti dal chirurgo"

Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan che dalla scorsa estate si è trasferito in prestito al Lecce, è stato intervistato da Rai Sport a margine della partita vinta dall'Italia Under 21 contro i pari età della Macedonia del Nord, sfida valevole per il girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria.

Tra i vari temi sui quali si è espresso, Camarda ha anche fornito una fotografia sullo stato del suo infortunio: "Sto facendo tanti sacrifici, mi alleno tanto, ogni giorno faccio doppia seduta tra fisioterapia e palestra, dandomi da fare per rientrare prima possibile. Ci sono però dei tempi dettati e prestabiliti dal chirurgo che mi ha operato".

Camarda è stato operato alla spalla a fine gennaio, come reso noto da un comunicato emesso al tempo dal Lecce: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. L’intervento è stato eseguito dal Prof. Castagna coadiuvato dal Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano".

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