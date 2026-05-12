Candela: "Malen sta diventando un fenomeno. Coppa Italia? Punto su Thuram e Motta"

Vincent Candela ha parlato a SportMediaset in vista della finale di Coppa Italia fra Lazio e Inter. Nella sua analisi, anche un pensiero sulla Roma e la sua rincorsa Champions: "L'Inter non direi che sarà appagata… Conoscendo Chivu avrà tanta voglia e tanta fame, nonostante un campionato meraviglioso gestito molto bene. La Lazio dopo un campionato così così avrà tanta voglia, poi è una finale e non c'è nulla di scontato. Ma credo che l'Inter sia un po' favorita".

Quali gli uomini chiave?

"Dell'Inter direi Thuram... Vediamo, si è allenato, dico lui. Della Lazio dico Motta, avrà tante cose da fare".

Si aspettava questo finale della Roma?

"La prima parte è stata difficile ma il mister e la società sono andati avanti, restando sempre lì. Ora ci sarà un finale meraviglioso, la squadra c'è. Malen sta diventando veramente un fenomeno, ho speranza per l'arrivo in Champions League".