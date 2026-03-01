Quanto pesa Roma-Juventus? Candela: "Decisiva, vantaggio enorme per Gasp se vince"

Non tutto in una notte, ma tanto sì: Roma e Juventus si giocano una fetta importante nella corsa per un posto in Champions League questa sera allo stadio Olimpico. L'ex difensore giallorosso, Vincent Candela, nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport oggi in edicola ha parlato del big match che andrà di scena fra poche ore in Serie A.

"È una battaglia decisiva per la corsa Champions" - conferma Candela - ". Se la Roma va a +7 ottiene un vantaggio enorme. Se non perde resta comunque a +4. La partita contro la Cremonese è stata fondamentale: i giallorossi hanno vinto 3-0, ottenendo fiducia, le altre hanno faticato".

ll francese ha poi parlato dell'effetto che sta avendo Gian Piero Gasperini sulla Roma, la sua mano si sta vedendo fin dal suo arrivo nella Capitale: "Gasperini? L’allenatore giallorosso sta facendo tanto in poco tempo. Porta esperienza e punta in alto, è una garanzia". Infine sul tecnico rivale, grande ex di questa partita che torna all'Olimpico, ha spiegato: "Spalletti non l’ho mai avuto, ma fa un bel gioco. Ricordiamo che subentrare non è mai facile. E poi la Juventus è sempre la Juventus, a prescindere dai momenti che attraversa", ha detto Candela.