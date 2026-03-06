Candela sulla cena con Totti e Gasperini: "Hanno fatto tutto loro, ho visto complicità"

Vincent Candela è stato il trait d'union tra Gian Piero Gasperini e Francesco Totti, colui che ha contribuito a far incontrare a cena il tecnico della Roma e l'ex capitano, ancora oggi una leggenda giallorossa. L'ambasciatore del club è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, non prendendosi però i meriti di quanto è successo: "Hanno fatto tutto loro, sono amici… Dovevano recuperarla da un mese. Ho visto complicità tra i due, di calcio capiscono tanto".

Quando Candela parla di Totti, si intravede prima di tutto ammirazione per quello che definisce un simbolo, ma preferisce non sbilanciarsi sul ruolo che potrebbe ricoprire, rimandando la scelta alla società. Quello che però il francese afferma è che, in ogni caso, il Pupone è un patrimonio del calcio che potrebbe solo fare del bene, in qualsiasi ruolo.

Il merito è anche della proprietà se Totti è tornato a essere accostato alla Roma. I Friedkin infatti, come spiega Candela, continueranno a investire per il club, contribuendo a creare un quadro sempre più coordinato della situazione. Infine un commento sulle prestazioni di Donyell Malen: "Sta facendo grandi cose, per lui parlano i gol... Il problema è che abbiamo solo lui davanti, soprattutto ora con Dybala che è nuovamente ai box".