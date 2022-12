Candela sulla stagione della Roma: "Dopo la sconfitta con la Lazio è cambiato qualcosa"

L'ex difensore giallorosso Vincent Candela, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato così della Roma dei Friedkin: "La squadra al primo anno di questa società ha portato un trofeo a casa. Era importante e non era scontato. Sono stato contento e lo sarei stato di più se fossimo arrivati quarti. Quest’anno l’obiettivo è fare sempre meglio per arrivare in Champions, ma non è facile. Ci sono stati tanti infortunati, Dybala ci manca, non ci voleva il derby. Prima della partita con la Lazio stavamo andando bene, poi con quella sconfitta c’è stato un calo. Da allora è cambiato qualcosa", le dichiarazioni del francese.