Caos Lazio-Torino, oggi nuovi tamponi granata. La speranza è non rinviare anche il Crotone

Il caos regna sovrano a proposito della gara tra Lazio e Torino, con lo scontro frontale sulla possibilità di giocare o meno la sfida e le comunicazioni dell'ASL alla Lega che per adesso non ha ancora ufficialmente rinviato la gara. Tutto finito? No: la speranza che maturano tutti i protagonisti, in primis per la salute ma anche in seconda battuta per il prosieguo del campionato senza ulteriori stravolgimenti, è che non ci siano altre positività.

Oggi altro giro di tamponi La Stampa oggi in edicola spiega che la speranza è che non emergano nuove positività tali da rimettere in discussione anche il viaggio di domenica a Crotone: questi gli effetti dei contagi tra i granata.