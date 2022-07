Capello: "A volte mi chiedo se davvero Zaniolo sarebbe utile alla Juve. Non riesco a capire"

"A volte mi chiedo se davvero Zaniolo sarebbe utile alla Juve. In fondo hanno preso Di Maria, hanno già Cuadrado... Non riesco a capire". Fabio Capello, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, legge il campionato che verrà, premettendo: "Oggi è così, ma il mercato non è ancora finito".

Dice Mancini che Zaniolo rischia di sprecare tempo e occasioni.

"Proprio così. Zaniolo ha un grande talento che rischia di disperdere. Deve stare attento a chi gli sta attorno e deve “curarsi” con attenzione tutto l’anno. Sempre. Sa a chi ripenso? A Baggio: infortuni gravissimi al ginocchio, ma era ancora Baggio dopo i trent’anni. Attenzione al peso, lavoro specifico, era attentissimo. Se molli, però, rischi una ricaduta. Sarebbe un peccato per il calcio italiano e anche per lui. Deve pensarci: se non torna quello di prima, ne risentirebbero anche il valore sportivo ed economico".