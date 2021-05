Capello avverte Mourinho: "Roma brucia tutto: la città più bella ma è difficile lavorare"

Fabio Capello ha parlato di José Mourinho in giallorosso e lo ha fatto anche a La Gazzetta dello Sport. Uno degli allenatori più vincenti della storia del pallone su una delle icone del football moderno, raccontando anche dei rischi di Roma. "Roma brucia tutto. E' la città più bella del mondo, ma anche quella in cui nel calcio è estremamente difficile lavorare. Non c'è molta pazienza, non si valuta molte volte la ragione di una sconfitta. Serve un gruppo unito contro tutto e tutti ed è fondamentale la società".