Capello: "Milan pasticcione, non può prendere gol così. Giusta la vittoria del Napoli"

Fabio Capello, negli studi di Sky Sport, ha commentato il successo per 1-0 del Napoli contro il Milan a San Siro: “Nel primo tempo doveva essere in vantaggio il Napoli, ho visto un Milan molto pasticcione che non recuperava palla e un Napoli che ha sbagliato alcune occasioni. Il Napoli ha giocato con tranquillità, il Milan non è mai stato pericoloso. E poi i rossoneri hanno subito un gol in contropiede che non deve succedere, non è concesso prendere gol così. Il rigore chiesto dal Milan? Quando decide l’arbitro è inutile stare qui a discutere. Però il tocco c’è stato, è innegabile".