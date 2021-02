Capello sul trionfo PSG a Barcellona: "Diamo meriti a Leonardo per questa squadra"

vedi letture

Fabio Capello, a Sky Sport, dopo il 4-1 del PSG al Barcellona, ha voluto "Florenzi non giocava alla Roma. Kean non giocava all'Everton. Leonardo è bravo, diamogli merito. Verratti lo prese lui ai primi tempi dal Pescara. Se questa squadra è così, è perché ha saputo costruirla. Poi ci sono i fenomeni, come Mbappé... Con tutti i soldi che ha speso, il Barcellona non ha costruito niente, bisogna saper scegliere".