Capello: "Vlahovic? Non ha grande tecnica, non cuce il gioco come farebbe Zirkzee..."

vedi letture

"Il Napoli può pensare solo al campionato, può curare pregi e difetti durante la settimana. Quando c'è un giocatore stanco, c'è la possibilità di farlo allenare di meno. Conte ha grande esperienza, riesce a tenere tutti sulla corda. Nella lotta scudetto c'è l'Atalanta. Con la formazione che ha messo in campo in Supercoppa, Gasperini mi ha dato l'impressione di essere molto ambizioso per il campionato". Così Fabio Capello, ex allenatore di Roma, Milan e Real Madrid e tra i tecnici più vincenti del nostro calcio, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "L'Inter ha molta qualità, anche se cambia i giocatori, il livello di qualità rimane sempre alto. Inzaghi può permettersi queste rotazioni, qualche volta forse esagera ma i risultati gli danno ragione e quindi ha ragione lui. Gare da recuperare? Bisogna vedere come i giocatori reagiranno alla stanchezza, saranno molto importanti anche le scelte degli allenatori".

Come mai queste difficoltà da parte di Vlahovic? E alla Juve serve Zirkzee? "Zirkzee è il giocatore che cuce tutto il gioco che vorrebbe fare Thiago Motta. Vlahovic non ha un grande tecnica, è più un uomo d'area di rigore. Se non lo porti in area di rigore, per lui diventa difficile giocare. Quando Motta lo toglie, è perché ritiene che Vlahovic non faccia parte del sistema di gioco che vuole lui, è una scelta sia tattica che tecnica".

Secondo lei è finita la luna di miele tra Motta e i tifosi della Juve? "Hanno dato credito a tutte le idee dell'allenatore e per ora i risultati non sono quelli che si aspettavano. Motta viene giustamente criticato, anche se nel primo tempo contro il Milan a Riad è stata la migliore Juve di questo periodo".

L'addio di Fonseca. "Quando si sceglie un allenatore, si pensa sempre di aver fatto la scelta giusta. Non c'è stato feeling tra lui e la squadra. Abbiamo visto cose che non si erano mai viste al Milan. Il contrasto tra allenatore e giocatori è stato evidente fin dall'inizio".